8. Februar 2019, 18:50 Uhr Profil Uwe Hück

Gewerkschafter und Boxer für die schwächelnde SPD in Baden-Württemberg

Von Stefan Mayr

Mit acht Jahren dachte Uwe Hück erstmals an Selbstmord. "Wozu weitermachen in dieser Hölle?", fragte sich der Vollwaise im Kinderheim. Er fand Trost in Gott und auch in der Erkenntnis, dass im Sechsbettzimmer ein gut trainierter Bizeps mitsamt gezieltem Faustschlag weiterhilft. Heute ist Hück 56 Jahre alt und weiß, wofür er die Zeit von "Missbrauch, Züchtigung und Erniedrigung" überstanden hat. Er schaffte den Aufstieg vom schwer erziehbaren Sonderschüler zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Porsche AG. Er wurde Europameister im Thaiboxen und arbeitete sich hoch zum vielleicht prominentesten, auf jeden Fall aber lautesten Betriebsratschef Deutschlands. Manche sagen, er sei der heimliche Porsche-Chef gewesen.

Jetzt versucht er den Absprung in die Politik. Und Hück wäre nicht Hück, wenn er dabei kein Getöse machen würde. Letzter Stand einer einwöchigen Zickzackfahrt mit Turbolader: Hück wird im Mai für die SPD bei der Gemeinderatswahl in seiner Heimatstadt Pforzheim antreten. Mit dem nächsten Ziel Landtag - mindestens. Erst am Montag hatte Hück eine Kandidatur für die SPD wortgewaltig ausgeschlossen; er benötige "Drive und lebendige Strukturen", ätzte er, deshalb werde er eine eigene Liste der "Gewinner" aufstellen. Nun, Ende der Woche, sagte er: "Ich trete für die SPD an."

Auslöser des abrupten Umlenkens waren ein Anruf seines Freundes Sigmar Gabriel und ein Gespräch mit SPD-Landeschef Andreas Stoch. "Sigmar sagt, dass die SPD mich will", sagt Hück. Und vielleicht hat er auch kapiert, dass ihm der Parteiausschluss droht, wenn er nach 36 Jahren Mitgliedschaft plötzlich gegen die SPD antritt. Jedenfalls lenkte er ein, aber nur unter einer Bedingung: "Wenn es einen echten Neuanfang gibt."

Den scheint die SPD in Baden-Württemberg tatsächlich zu gebrauchen. Bei der jüngsten Sonntagsfrage rutschte sie auf neun Prozent ab. Neuer Tiefststand. Zwei Jahre vor der Landtagswahl geht der Untergang ungebremst weiter. Da schnappt man nach jedem Strohhalm, der in Reichweite ist. Hinter den Kulissen ist das Geraune zwar groß über die Gründe für Hücks plötzlichen Rücktritt als Konzern-Betriebsratschef. Doch Landeschef Stoch hofft, dass der Schreihals mit Glatze und fast zwei Zentnern Kampfgewicht seiner SPD neues Leben einhauchen kann. Stimmt schon: Hück ist bekannt im Ländle, und seine Auftritte sind unüberhörbar. Er brüllt dann Sachen wie "Ein T-Shirt schwitzt nicht von alleine" oder "Die Manager brauchen nicht die ganze Sahne auf der Torte".

Das kommt an bei vielen Menschen, auch wenn Hück selbst seit Jahren ein sechsstelliges Managergehalt verdient. Dennoch hat er den Kontakt zu den einfachen Leuten nie verloren, weder am Band in der Fabrik noch auf der Straße. Er ist Vorsitzender des Sportvereins FSV Buckenberg und kümmert sich als Trainer um sozial benachteiligte Jugendliche aus dem Problemviertel Haidach. Er hat die "Lernstiftung" gegründet und das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und bis heute steigt er selbst in den Boxring, um für Spenden zu kämpfen. Sein Motto: "Blaue Flecke für soziale Zwecke".

Jetzt haut er sich also in der Politik rein. Dass sein Einstieg eher holprig war, ist ihm egal. So was gehört bei Uwe Hück dazu. Damals, 1985, kam er bei Porsche als Lackierer auch nur deshalb unter, weil er sich trotz einer Absage dickköpfig bis zum Abteilungsleiter durchgefragt hatte. "Pforzheim ist pleite, und die Leute haben was Besseres verdient", tönt er und orakelt: "Pforzheim ist nur der Anfang, ich werde Baden-Württemberg aufmischen." Wer ihn kennt, weiß, dass er sich auch mit dem Landtag nicht zufriedengeben wird.

In seiner Autobiografie "Volle Drehzahl" deutete er schon 2012 an, wo er sich irgendwann selbst sieht. Da formulierte er bereits seinen Wahlslogan: "Merkel braucht Glück. Deutschland braucht Hück."