Als Second Lady zum Taj Mahal - das war nicht abzusehen

Elitestudentin mit Migrationshintergrund, nicht christlich, dafür Vegetarierin – die Welt, aus der Usha Vance stammt, steht für so ziemlich alles, was die aktuelle US-Regierung bekämpft. Trotzdem steht sie an der Seite des berserkerhaften Vizepräsidenten. Warum?