Von ihm her ist kein Gegenwind zu erwarten: Tamás Sulyok bei seiner Vereidigung im ungarischen Parlament.

Von Tobias Zick

Im Palais Sándor, dem Amtssitz des ungarischen Staatspräsidenten, liegt seit Montag eine Parlamentsentscheidung von seltener internationaler Tragweite zur Unterschrift bereit: Ungarn stimmt damit, nach monatelangem Taktieren, einem Nato-Beitritt Schwedens zu. Die Unterschrift, die der neue Amtsinhaber Tamás Sulyok, 67, in den kommenden Tagen unter das Dokument setzen dürfte, wird an so unterschiedlichen Orten wie Stockholm, Brüssel und Washington heiß erwartet.