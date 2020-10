Von Moritz Baumstieger

Einer seiner Tricks als Komiker war es, mit treudoofem Gesicht absurde Fragen zu stellen und die Leute sich um Kopf und Kragen reden zu lassen. "Wie viele Frauen konntest du heute schon angrapschen?", fragte Shadi Abu Zaid etwa junge Männer in Kairos Innenstadt und verleitete sie dazu, mit ihren Taten zu prahlen. Bei anderen erkundigte er sich nach Außerirdischen und schlug mit wenigen Nachfragen den Bogen zu Ausländern. Sie seien gruselig und gefährlich wie Aliens, befanden einige. Shadi Abu Zaid war nie der Meinung, dass man Menschen vor sich selbst schützen müsse.

Auch den Komiker mit dem lockigen Haar hat niemand vor seinem eigenen Mundwerk geschützt. Als er 2016 etwa Beamten am "Nationalen Tag der Polizei" aufgeblasene Ballons "als Zeichen des Danks der ägyptischen Jugend" überreichte, gingen massive Drohungen gegen ihn ein. Der Feiertag am 25. Januar markierte 2011 auch den Startschuss der Revolution - und die Ballons, die Abu Zaid da jenen aushändigte, die die Demonstranten verprügelt hatten, waren aufgeblasene Kondome.

In den frühen Morgenstunden eines Maitages 2018 stürmten dann zwei Dutzend Beamte die Wohnung des heute 27-Jährigen. Der Mann, der eben noch der Star einer Satire-Sendung war und auf Youtube Millionen Fans hatte, saß fortan in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Verbreitung von "Fake News" und Mitgliedschaft in einer "verbotenen Gruppe", womit heute meist die Muslimbruderschaft gemeint ist.

Am Wochenende nun ist Shadi Abu Zaid freigelassen worden. Seine Schwester Roula, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf Facebook Fotos von der naiven Kunst gepostet hatte, die ihr Bruder im Knast aus kleinen Holzstäbchen bastelte - ein Flugzeug mit seltsam kurzen Flügeln, einen Karren mit vorgespanntem Schaukelpferd - veröffentlichte nun ein Foto des Bruders im Familienkreis. Damit ist der "kleine Kerl mit dem übergroßen Charakter", wie ihn eine Online-Zeitung einmal nannte, eine Ausnahme: Mehr als 60 000 Ägypter, schätzen Menschenrechtsorganisationen, sitzen aus politischen Gründen in Haft, bekamen meist weder Anklage noch Urteil und haben erst recht keine Aussicht auf Entlassung. Unter ihnen sind mindestens 60 Journalisten.

Mit seinen satirischen Videos hat Abu Zaid den Staat, der ihn später einsperren sollte, nie direkt angegriffen - seine Aktion mit den Kondomen war in dieser Richtung sein bei Weitem gewagtester Streich. Und dennoch stellte Abu Zaid selbst als Häftling das Regime bloß, auf eine Weise, auf die er gerne verzichtet hätte. Eine Woche nachdem Präsident Abdel Fattah al-Sisi beim US-Sender CBS behauptet hatte, es gäbe keinen einzigen politischen Gefangenen in seinem Land, ging in Ägypten eine Videosequenz viral: Zu sehen war Abu Zaid, der sich minutenlang an den Sarg des Vaters klammerte, von dem er sich nie verabschieden konnte. Zur Beerdigung hatte man ihm Hafturlaub gewährt, selbst in diesem intimen Moment stand ein Beamter hinter ihm.

Dass Ägyptens Sicherheitsdienste heute willkürlicher durchgreifen denn je, dafür ist nach Ansicht von 56 Abgeordneten des US-Kongresses auch Donald Trump mitverantwortlich. Seinem "Lieblingsdiktator", wie er Sisi einmal nannte, ging der US-Präsident nie mit Menschenrechten auf die Nerven, lobte lieber dessen polierte Schuhe. Am Montag haben jene Abgeordnete einen Brief nach Kairo gesandt, in dem sie eine neue Ägypten-Politik ankündigen, sollte die Präsidentschaftswahl in ihrem Land einen Wechsel bringen. Sie fordern eine Freilassung politischer Gefangener, "bevor deren ungerechtfertigte Haft wegen der Corona-Pandemie zu einem Todesurteil wird", und schließen nicht aus, die 1,3 Milliarden Dollar Militärhilfe für Ägypten anzutasten. Shadi Abu Zaid ist den menschenverachtenden Bedingungen der ägyptischen Gefängnisse vorerst entkommen, soll sich nun zweimal wöchentlich bei der Polizei melden. Ob ihm noch nach Späßen zumute ist, muss sich erst noch zeigen.