19. November 2018, 18:41 Uhr Profil Nancy Pelosi

US-Demokratin, der ihre politische Macht viele Feinde gebracht hat.

Von Alan Cassidy

Wie lange diese Frau schon im Geschäft ist, verrät ein Foto in Schwarz-Weiß, das in diesen Tagen im Netz kursiert. Es zeigt Nancy Pelosi im Ballkleid und mit Abendhandschuhen, an der Seite von John F. Kennedy. Der Präsident lacht die junge Studentin an, deren Blick wiederum fixiert die Kamera, lächelnd, etwas verlegen. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1961, von Kennedys Amtseinführung. Ihre Karriere an der Spitze der Demokratischen Partei hatte sie damals noch vor sich. Nun, mit 78 Jahren, kämpft Nancy Pelosi verbissen darum, im Zentrum der Macht bleiben zu können.

Als Fraktionschefin der Demokraten hatte Pelosi großen Anteil daran, dass die Zwischenwahlen für ihre Partei mit einem Erfolg endeten. Mindestens 38 Sitze werden die Demokraten im Abgeordnetenhaus erobert haben, eine klare Mehrheit. Die Kontrolle über die große Kongresskammer ermöglicht es der Partei, Präsident Donald Trump eine wirksame Opposition entgegenzusetzen - und Pelosi könnte zu Trumps gefährlichster Gegnerin werden. Doch statt Dankbarkeit sieht sie sich nun einer Meuterei in den eigenen Reihen gegenüber.

Etliche demokratische Abgeordnete haben angekündigt, nicht für Pelosi stimmen zu wollen, wenn es im Januar um die Wahl des neuen Speakers geht, also um das Amt des Vorsitzenden im Repräsentantenhaus, für das Pelosi kandidiert. Es sei Zeit für einen Wechsel an der Spitze der Partei, sagen ihre Kritiker. Doch eine Gegenkandidatur haben diese Kreise bisher nicht hervorgebracht. Und je näher die für den 28. November angesetzte parteiinterne Vorentscheidung rückt, umso mehr steigen die Chancen Pelosis, zum zweiten Mal nach 2007 zur Speakerin gewählt zu werden.

Zuletzt sind unter Nancy Pelosis Unterstützern und auch in den Medien Stimmen lauter geworden, die Kritik an ihr für sexistisch motiviert erklären: Der Widerstand gegen Pelosi sei gesteuert von "weißen Männern", Abgeordneten wie Tim Ryan und Seth Moulton. Tatsächlich ist die Lage etwas komplizierter. Gegner hat Pelosi vor allem bei den neu gewählten Abgeordneten aus konservativen Gegenden, die im Wahlkampf schon früh auf Distanz zur Parteiführung in Washington gingen. Dazu zählen auch viele Frauen.

Sie alle finden, dass die Spitze der Demokraten - die im Gegensatz zu den Republikanern keine Amtszeitbeschränkungen kennen - eine Erneuerung braucht. Pelosi, Abgeordnete seit 1987, führt die Fraktion schon seit 2003. Sie war dabei durchaus erfolgreich: Pelosi hatten es die Demokraten zu verdanken, dass Obamas Gesundheitsreform in ihrer ersten Amtszeit als Speakerin den Kongress passierte. Doch die lange Zeit als mächtigste Demokratin hat ihr eben auch viele Feinde eingebracht. Die Republikaner attackieren sie seit Jahren gnadenlos, in Umfragen sind ihre Beliebtheitswerte tiefer als selbst jene von Donald Trump.

Nancy Pelosi zählt zum linken Flügel der Partei, und die Republikaner betonen gerne, dass ihr Wahlkreis in San Francisco einer der linksten überhaupt sei. Doch politisiert wurde Pelosi an der Ostküste der USA, in Baltimore. Dort wuchs sie als jüngstes von sechs Kindern einer italienisch-stämmigen Familie auf. Vater Tommy D'Alesandro Jr. war Bürgermeister der Hafenstadt, sein inoffizielles Hauptquartier war stets das Backsteinhaus der Familie im Stadtteil Little Italy. Dort empfing er Bittsteller, machte Deals, sicherte sich Stimmen und die lokale Herrschaft über die von ethnischen Rivalitäten zerfressene Demokratische Partei. "Little Nancy", wie der Vater sie nannte, schaute zu.

Nach der Heirat zog Pelosi mit ihrem Ehemann nach San Francisco, wo sie fünf Kinder aufzog und danach in die Politik einstieg. Und sie wandte an, was sie zu Hause gelernt hatte: wie man Spenden sammelt, wie man loyale Unterstützer an sich bindet, wie man Gegner im eigenen Lager auf Linie bringt. Es dürfte ihr auch jetzt wieder nützen.