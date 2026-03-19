Martina Klement ist noch keine acht Stunden Ministerin für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa in Brandenburg, da lernt sie die politische energy an ihrem neuen Arbeitsort in voller Blüte kennen. Nachdem sie und fünf weitere neue Minister der neuen Regierungskoalition am Mittwoch von Dietmar Woidke (SPD) im Landtag vereidigt worden sind, geht es am späten Nachmittag um die Bildung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Ostprignitz-Neuruppin (OPR). Weil die AfD, die zweitgrößte Fraktion im Landtag, einen ihrer Kandidaten für den Ausschuss nicht durchbekommt, setzt sie eine Sitzungsunterbrechung durch. In der langen ungeplanten Pause breitet sich irgendetwas zwischen allgemeiner Erheiterung und deutlicher Gereiztheit aus.