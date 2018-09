13. September 2018, 18:50 Uhr Profil KD Wolff

Ende einer Ära: Der Verleger großer Werke musste Insolvenz anmelden.

Von Kia Vahland

Am Ende war es nicht der Staat, nicht die Polizei, nicht die bürgerliche Kleinfamilie und auch nur sehr bedingt der globale Kapitalismus, der das Ende brachte. Dass KD Wolff, sozialisiert in der Studentenrevolte von 1968, nun mit seinem Frankfurter Verlag Stroemfeld Insolvenz anmelden musste, liegt an den sinkenden Verkaufszahlen für liebevoll gestaltete Bücher. Es gibt nicht mehr genügend Bibliophile, die sich hochwertige Ausgaben von Gottfried Keller, Georg Trakl oder auch dem Faschismus-Erklärer Klaus Theweleit leisten. Vor allem aber bestellen Bibliotheken immer weniger Exemplare, weil sie auf Digitalisate setzen, die dann zwischen den Institutionen zirkulieren. Manch eine historisch-kritische Neuausgabe der Klassiker, die früher mit Tausenden Exemplaren gedruckt worden wäre, erreicht nur noch eine Auflage von bis zu 400 Stück, gerade einmal so viele wie eine wenig beachtete Dissertationsschrift.

"Dieses Verhalten der Bibliotheken ruiniert die kleinen Verlage", sagt Wolff der SZ. Sentimental erscheinen mag er nicht, und doch klingt es, als schaue ein Ureinwohner, dessen Land gerade missioniert wird, ein letztes Mal auf seine untergehende Welt zurück. Wolffs Welt, das waren Bücher zum Anfassen, Riechen, Blättern, Bände, die im Faksimile die Handschrift längst verstorbener Literaten wiedergeben, sodass man sich hineinversetzen kann in deren langsamen, mitunter qualvollen Schreibprozess. Der leuchtende Bildschirm dagegen entfernt Mensch und Medium voneinander; er fördere ein aseptisches, kein haptisches Verhältnis zur Literatur, beklagt der Verleger.

KD Wolff deshalb für einen leicht versponnenen Schöngeist zu halten, wäre eine Fehleinschätzung. Der füllige Mittsiebziger ist ein political animal, einer, der Ende der Sechzigerjahre als einer der Anführer des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) mit aller Kraft gegen den Vietnamkrieg agitierte und fahnenflüchtige amerikanische GIs nach Schweden geschmuggelt haben soll. Antiamerikanist wurde er deshalb nicht, er hatte ein Schuljahr in Michigan verbracht und unterstützte nun die afroamerikanischen Nationalisten der Black Panther Party. 1969 musste er, als erster Deutscher nach Bertolt Brecht, vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe aussagen.

Schon ein Jahr später wechselte der gebürtige Marburger von der Straße in ein Frankfurter Büro; sein erster Verlag hieß zeitgemäß "Roter Stern". Stroemfeld, benannt nach einer Zeile Hölderlins, kam später hinzu. Der so unklassische Dichter aus der Zeit der Weimarer Klassik wurde zum eigentlichen Leitgestirn KD Wolffs (seinen Vornamen Karl Dietrich hatte er schon früher abgekürzt, aus Protest gegen den Vater, der in der NS-Zeit Amtsrichter gewesen war). Hölderlins Œuvre gab bei Stroemfeld nicht ein angesehener Germanist heraus, sondern ein Autodidakt, der mit Leidenschaft und Akribie gesegnete Grafiker Dietrich Eberhard Sattler.

Die Ausgabe wurde legendär; sie machte aus dem früher gerne als Sonderling geschmähten Dichter den Helden mehrerer Generationen von Lesern. Einer war Helmut Kohl, den KD Wolff instinktsicher auf seine Seite zog. Einträchtig rezitierten der Christdemokrat und der Ex-Revoluzzer auf der Frankfurter Buchmesse Hölderlin. Kohl organisierte mithilfe einer Stiftung den Ankauf von 200 Stück der Ausgabe für die Goethe-Institute. Wenn Wolff heute davon erzählt, schwingen Stolz und Respekt in seiner Stimme mit. Und vielleicht ein wenig Bedauern: Denn Patriarchen, die mit einem Anruf gönnerhaft einen Verlag retten, gibt es nun auch nicht mehr. Weswegen nicht klar ist, was nach der Insolvenz aus der noch unvollständigen Gesamtausgabe Franz Kafkas und dem Romanzyklus des 2013 verstorbenen Autors Peter Kurzeck werden soll.

Immerhin, in dieser Woche hat das Europäische Parlament die Rechte von Urhebern gestärkt. "Das freut mich sehr", sagt KD Wolff und klingt nun doch ein bisschen zuversichtlich.