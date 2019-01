31. Januar 2019, 18:50 Uhr Profil John Malkovich

Der Schauspieler schlüpft in eine Rolle, die vielen seiner Fans nicht gefallen wird.

Von Susan Vahabzadeh

Mit seiner neuesten Rolle will sich John Malkovich offensichtlich nicht nur Freunde machen - das Stück, in dem er da spielt, sagte er der BBC, werde "vielen Leuten wohl nicht gefallen". Vom 7. Juni an wird er in London auf der Bühne stehen, als Barney Fein in "Bitter Wheat". Das Stück hat der amerikanische Dramatiker David Mamet geschrieben, es orientiert sich am Skandal um den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein, der seit Ende 2017 von vielen Schauspielerinnen des sexuellen Machtmissbrauchs beschuldigt wird, sogar der Vergewaltigung. John Malkovich zufolge ist "Bitter Wheat" eine schwarze Komödie, bei der nicht nur Harvey Weinstein, sondern ganz Hollywood sein Fett abbekommt.

John Malkovich, 1953 in Illinois geboren, spielt lieber auf der Bühne als in Filmen, er mag die Reaktion des Publikums. Angefangen hat er auch auf der Bühne - noch während des Studiums in Chicago schloss er sich der Steppenwolf Company an, die das amerikanische Theater bis in die Achtzigerjahre stark beeinflusste, in New York wurde er, als Schauspieler und Regisseur, ein richtiger Theaterstar. Volker Schlöndorff verfilmte 1985 Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" - und John Malkovich, der in dem Stück auch schon auf der Bühne gespielt hatte, war dabei. Den großen Durchbruch im Kino brachte dann 1988 "Gefährliche Liebschaften". John Malkovich spielte den Vicomte de Valmont, einen dreisten Verführer, der sich selbst und anderen mehr wehtut, als er beabsichtigt hatte.

Malkovich hat im Kino oft Schurkenrollen gespielt, einen Attentäter in "In the Line of Fire" (1993), Jekyll und Hyde in "Mary Reilly" (1995), den mörderischen Tom Ripley in "Ripley's Game" (2002). Auf der Bühne war er vor knapp zehn Jahren in der Rolle des österreichischen Serienmörders Jack Unterweger zu sehen. Es erscheint also gar nicht abwegig, dass er sich nun Harvey Weinstein vornimmt. Aber die erwähnten Schurken haben eines gemein: Sie haben eine fragile, bemitleidenswerte, manchmal sogar charmante Seite. Malkovich selbst sind sie allerdings gar nicht ähnlich - jenseits der Leinwand ist er ein ganz besonders freundlicher, zuvorkommender Herr; wenn er zu spielen loslegt, verwandelt er sich im Bruchteil einer Sekunde in einen anderen Menschen. Malkovich hat allerdings eine Schwäche für angeregte Diskussionen - einfache Sachverhalte sind ihm einfach suspekt. Und den Wunsch, jedes Thema, jede politische oder historische Entwicklung von mindestens zwei Seiten zu betrachten, kann man oft auch in seiner Arbeit nachvollziehen: Malkovich schätzt eigentlich keine eindimensionalen Bösewichter.

Bislang ist über den genauen Inhalt von "Bitter Wheat" noch sehr wenig bekannt. Auf der Website für den Vorverkauf steht, Barney Fein sei ein "aufgeblasenes Monster, ein Studio-Chef, der wie sein Vorfahr, der Minotaurus, die Jugend in seine Höhle lockt und dann verschlingt". Sehr sympathisch klingt das nicht. Was nun David Mamet betrifft: Er hat Anfang der Neunzigerjahre, als in den USA schon einmal heftig über sexuelle Belästigung gestritten wurde, auch ein Theaterstück zur aktuellen Debatte geschrieben, "Oleanna".

Für "Oleanna" verarbeitete Mamet den Skandal um den Richter Clarence Thomas am obersten Gerichtshof der USA, gegen den 1991 während seines Nominierungsverfahrens für den Posten Anita Hill vor dem Senat aussagte, er habe sie belästigt. "Oleanna" kann man als Stück über einen Professor sehen, der eine Studentin belästigt und dafür einen hohen Preis zahlt - oder als Stück über eine Studentin, die einen Professor hereinlegt. Malkovich beschreibt "Bitter Wheat" als Farce, und es wird sicher viele Leute geben, denen eine komische Sicht auf Weinstein gegen den Strich geht. Sollte das Stück auch ansonsten kontrovers sein, kann man sich darauf verlassen, dass das Absicht ist.