Gallant räumte auch, so wie Chefs der Geheimdienste, eine Verantwortung für das Versagen der Armee ein, dass es zu dem von Hamas-Terroristen verübten Massakern vom 7. Oktober mit 1200 Toten überhaupt kommen konnte. Nicht nur waren Warnungen der Aufklärerinnen ignoriert worden. Dass Armeeposten überrannt wurden und es mehrere Stunden dauerte, bis Soldaten in den überfallenen Kibbuzim ankamen, erschütterte das Sicherheitsgefühl der Israelis.

Seit einem Jahr ist der ehemalige Generalmajor Gallant nun Verteidigungsminister. Davor war er bereits Bau-, Einwanderungs- und Bildungsminister. In der Armee hat der etwas knorrig wirkende 65-Jährige, dem man nicht gerade Charme nachsagen kann, einen guten Ruf. Er begann seine militärische Karriere bei der Marine, wechselte dann zum Heer und war als Kommandeur des Südkommandos ab 2005 auch für den Gazastreifen verantwortlich. Das damals erworbene Wissen und die Erfahrung nützen ihm heute im Kriegskabinett, wo er gemeinsam mit Netanjahu und seinem Weggefährten in der Armee, dem früheren Verteidigungsminister Benny Gantz, die wichtigsten Entscheidungen trifft.

Anders als Gantz blieb ihm die Ernennung zum Generalstabschef versagt, obwohl er für diese Position schon designiert war. Doch dubiose Grundstücksgeschäfte hatten ihm 2011 den Verdacht der Vorteilsnahme eingetragen, woraufhin Netanjahu und der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak von der Beförderung Abstand nahmen.

Der Sohn von Holocaust-Überlebenden hatte von Anfang an Erfolg in der Politik

Gallant, der vor seiner Militärkarriere Wirtschaft- und Finanzmanagement studiert hatte, ging 2015 als Kandidat für die sozial-konservative Kulanu-Partei in die Politik. Auf Anhieb schaffte er einen Sitz in der Knesset und dann auch gleich den Sprung ins Kabinett. 2019 trat er Netanjahus Partei Likud bei. Zum Premier hat er ein nicht immer einfaches Verhältnis. So bezog Gallant als einer der wenigen im Likud im vergangenen Frühjahr gegen die sogenannte "Justizreform" Stellung, er trat für eine Aussetzung der Reformpläne aus Sicherheitsgründen ein. Damit zog er sich den Zorn Netanjahus zu, der Gallants Entlassung ankündigte. Daraufhin zeigten sich Hunderttausende solidarisch mit diesem, der Gewerkschaftsdachverband Histadrut rief einen Generalstreik aus. Netanjahu knickte schließlich ein, und Gallant blieb im Amt.

Gallant ist der Sohn jüdisch-polnischer Einwanderer. Seine Mutter Fruma war auf dem Schiff Exodus, das wegen der britischen Blockade 1947 nicht nach Palästina durchkam, sodass sie nach Hamburg zurückgeschickt wurde. Erst 1948 schaffte sie es - im selben Jahr wie Gallants Vater Michael, der als Partisan in den Wäldern in der Ukraine und Belarus gegen die Nazis gekämpft hatte. Gallants Vater war im ersten arabisch-israelischen Krieg nach der Ausrufung des Staates Israel 1948 im Einsatz. Seinen Sohn benannte er nach der Operation Joav in der Negev-Wüste, an der er beteiligt war. Auch Gallants Frau Claudine, mit der er drei Kinder hat, arbeitete bei der Marine.

Als Politiker erregte er zweimal Aufsehen mit martialischen Aussagen. So forderte er 2017 als Bauminister öffentlich die Liquidierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Und zu Beginn des Krieges gegen die Hamas sprach er davon, dass man "gegen menschliche Tiere" kämpfe. Seine damals geäußerte Forderung, dass Israel den Gazastreifen besetzen müsse, erhebt er inzwischen nicht mehr.