27. Juli 2018, 18:53 Uhr Profil Fritz Currle

Der Stuttgarter Winzer macht sich als Nordwein-Pionier um Hamburg verdient.

Von Peter Burghardt

Der Winzer Fritz Currle aus Stuttgart stieg im "Hotel Hafen Hamburg" ab und ging hoch über der Elbe spazieren, mit zauberhaftem Blick auf Fluss, Schiffe, Kräne. Und auf diesen Hang. Er dachte sich: "Wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich die Stadt fragen, ob ich hier Wein anpflanzen darf."

Das ist bald ein Vierteljahrhundert her, und Fritz Currle wohnt wie gehabt in Stuttgart. Aber seit 23 Jahren wächst in St. Pauli tatsächlich dieser Wein von ihm und seinen Freunden. Es könnte sogar sein, dass dieser Jahrgang der bisher beste wird. Denn der deutsche Norden und mit ihm die schöne Hansestadt, sonst gerne verregnet, erleben einen sagenhaften Sommer. Es ist so heiß wie sonst eher im Napa Valley, im Bordeaux oder gelegentlich in Currles Heimat Württemberg.

Seit Monaten scheint jetzt schon die Sonne, was die meisten Landwirte zunehmend frustriert, außer Urlaubern und Gastwirten jedoch auch Winzern behagt. Wenn weiter das Wetter mitspiele, vielleicht doch noch ein wenig Regen falle und der Herbst vor der Ernte nicht zu nass werde, "könnten wir einen ganz tollen Wein kriegen", sagt Currle, der Herr über Hamburgs Stintfang-Cuvée.

Stintfang heißt der Aussichtspunkt über den berühmten Landungsbrücken, gleich neben dem Hafenhotel. Man kann wunderbar mit der U-Bahn hinfahren und muss dann nur ein paar Stufen hinaufsteigen. Wenn drunten auf den Kreuzfahrtschiffen die Passagiere gut aufpassen, dann können sie den Hügel vermutlich erkennen. 99 Rebstöcke stehen da. Wahrscheinlich ist dies einer der wenigen Weinberge der Welt, die sich mit U-Bahn oder Queen Mary ansteuern lassen.

Der Gag entstand im Umfeld eines Weindorfes, das die Schwaben lange Jahre in Hamburg aufbauten. Zum zehnjährigen Bestehen 1995 schlug Currle dem Stuttgarter Verkehrsverein vor, den Gastgebern einen Weinberg zu schenken. Er fand das interessanter, als den Hanseaten zwei Kisten Trollinger in die Hand zu drücken. Weinberg in Hamburg? "Du hast einen Vogel", erwiderten die Kollegen aus dem Verkehrsverein. Bei der nächsten Sitzung gefiel ihnen der Vorschlag dann.

So setzten die Stuttgarter erst 50 Rebstöcke und verdoppelten die Zahl zum 15. Jubiläum. Die meisten Reben sind von der Sorte Regent, widerstandsfähig und frühreif, sie ergeben einen tiefroten Wein. Dazu gedeihen da noch ein paar weiße Trauben vom Typ Phoenix. "Der Hamburger trinkt ja gerne Rotwein", sagt Fritz Currle, Jahrgang 1944, Weinbaumeister und seit 14 Jahren CDU-Gemeinderat in Stuttgart. Zurzeit trinkt der Hamburger aber besonders gerne Weißwein und Rosé - die Hitze. Doch der einzige eigene Wein der Stadt bleibt diese Stintfang-Cuvée.

Um den Alltag der Pflanzen kümmern sich exilierte Stuttgarter in Hamburg. Für die Weinlese sorgen federführend Fritz Currle und Carola Veit, die Präsidentin der Bürgerschaft. Der Weinberg gehört dem Parlament. Gekeltert wird bei den Currles in Stuttgart, die Weinbau seit 1625 betreiben, also Erfahrung haben. Currles Tochter Christel wurde von einem Fachmagazin zur Winzerin des Jahres 2017 gekürt. Fritz Currle versichert, man gebe keine fremden Trauben hinzu, "das sind rein Hamburger Weine".

Inzwischen wird Wein auch in Schleswig-Holstein angebaut, auf Sylt oder Usedom. Der Klimawandel hilft. Der Winzer Currle darf sich dennoch als ein Pionier der Nordweine fühlen, trotz aller Hürden. Mal faulten die Trauben am Kiez, mal wurden sie geklaut. Jetzt muss ein Drittel der Reben einer Baustelle weichen. Doch die Stuttgarter wünschen sich sogar einen zweiten Weinberg in St. Pauli, sie finden: Hamburg und Weinbau, das funktioniert.

Probieren dürfen den Stintfang-Cuvée übrigens nur Auserwählte. Bürgermeister, Senatoren, Ehrengäste. Wie er schmeckt? "Wissen Sie, ein Spitzenwein wird es nie werden", sagt Fritz Currle. "Aber 2017 war sehr gut." 2018 wird vielleicht noch besser.