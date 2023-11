Von Henrike Roßbach

Otto Fricke sitzt im Zug. Da sitzt er öfter, aktuell ist er für dieses Jahr bei Bahnkilometer 38 500. Fricke, 1965 in Krefeld geboren, ist Niederrheiner und pendelt häufig zwischen Berlin und seiner Heimat hin und her. Hinzu kommt seine ausgeprägte Zuneigung zu den Niederlanden. Als Kind verbrachte er die Ferien an der niederländischen Nordseeküste, daheim guckte er niederländisches Fernsehen - heute ist der Liberale Vorsitzender der deutsch-niederländischen Parlamentariergruppe im Bundestag, was ihm zusätzliche Schienenkilometer einbringt. Vor allem aber ist Fricke der oberste Haushälter der FDP-Bundestagsfraktion und als solcher derzeit gut beschäftigt, auch im Zug.