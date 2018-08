31. August 2018, 19:01 Uhr Profil Florian Henckel von Donnersmarck

Regisseur, der für Deutschland ins Oscar-Rennen geht.

Von David Steinitz

"Nichts gegen Netflix", sagte der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck vor ein paar Tagen in München, als er gerade mit der Postproduktion seines neuen Films "Werk ohne Autor" fertig geworden war. Aber er lebe nun mal nicht für den kleinen Bildschirm, sondern fürs Kino: "Ich treibe meine Mitarbeiter stets dazu an, für die große Leinwand zu denken."

Diese Leidenschaft ist nun schon belohnt worden, bevor der Film in der nächsten Woche beim Festival von Venedig seine Weltpremiere feiert, und bevor er Anfang Oktober regulär in den deutschen Kinos startet. "Werk ohne Autor" wurde am Donnerstag von einer Jury im Namen von German Films, der Auslandsvertretung der deutschen Filmbranche, als deutsche Einreichung für die kommende Oscarverleihung nominiert. Jedes Land kann bei der US-Filmakademie ein Werk für die Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Kinofilm" einreichen. Aus allen Bewerbungen trifft die Akademie Ende des Jahres eine Vorauswahl von neun Filmen. Aus dieser wiederum können die Akademiemitglieder dann die fünf Finalisten für die Endrunde wählen - die Oscarverleihung am 24. Februar 2019.

Es ist also noch ein langer Weg bis zum Oscar, aber Donnersmarck ist ihn 2007 bereits erfolgreich gegangen. Damals wurde er für sein Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" ausgezeichnet. Es war das bisher letzte Mal, dass ein Oscar in dieser Kategorie nach Deutschland ging. Insofern ist die Wahl des 45-Jährigen nur konsequent, wenn es darum gehen soll, nach über einem Jahrzehnt wieder eine deutsche Produktion im Dolby Theatre in Los Angeles siegen zu sehen. Erstens ist Donnersmarck in Hollywood bereits ein bekannter Name, nicht zuletzt wegen seines jüngsten Films, des Actionthrillers "The Tourist" (2010) mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Und zweitens haben die Mitglieder der US-Filmakademie gewisse thematische Vorlieben, wenn es um deutsche Filme geht. Drittes Reich oder DDR waren Schauplätze, die bislang immer gut ankamen. Was Donnersmarck diesmal sogar noch toppt, indem er in einem Film beides anbietet: Drittes Reich und DDR.

"Werk ohne Autor" erzählt die Lebensgeschichte des Künstlers Kurt Barnert, gespielt von Tom Schilling. Dieser wächst als Kind im Nationalsozialismus auf, hat als junger Mann in Ostdeutschland seine ersten Erfolge und flieht schließlich in den Westen, wo ihm sein internationaler Durchbruch gelingt.

Für diese Geschichte hat Donnersmarck sich vom Leben eines der bedeutendsten deutschen Künstler inspirieren lassen: Gerhard Richter. Trotzdem sieht er "Werk ohne Autor" keinesfalls als Spielfilmbiografie. Zwar kommen viele echte Personen des öffentlichen Künstlerlebens vor, Joseph Beuys zum Beispiel. Doch tragen sie allesamt andere Namen, damit der Regisseur sich gewisse dramaturgische Freiheiten nehmen konnte. Donnersmarck, eigentlich ein Kind des alten europäischen Adels und Bildungsbürgertums, studierte in St. Petersburg und Oxford, bevor er sich dem Kino zuwandte. Aber er hat sich schon zur Zeit seines Regiestudiums an der Münchner Filmhochschule vor allem am amerikanischen Prinzip des Filmemachens orientiert. Und dort steht im Zweifel das Entertainment, also die Publikumsunterhaltung, immer an erster Stelle. Das konnte man schon in seinen ersten Studienarbeiten sehen, zum Beispiel bei seinem vierminütigen Kurzfilm "Dobermann". Eine Schwarz-Weiß-Übung in klassischer Slapstick-Manier, in der ein Mann von einem Hund durch die Stadt gejagt wird, und für die er bereits eine Menge Preise auf Filmfestivals bekam.

Die Lust an der Unterhaltung bedeutet aber keinesfalls, dass Donnersmarck kein akkurater Filmemacher wäre, im Gegenteil. Er tüftelt lange an seinen Stoffen, was sich allein daran zeigt, dass "Werk ohne Autor" erst sein dritter Kinofilm ist, obwohl er seit Ende der Neunzigerjahre als Regisseur aktiv ist.