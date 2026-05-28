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MeinungBelgienUnd siehe da, die künftige Königin

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Von Josef Kelnberger

Lesezeit: 2 Min.

„Es gibt wenige Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann“: Belgiens Prinzessin Elisabeth in Cambridge, Massachusetts. Zuletzt hat sie in Harvard ihren Master in Politik gemacht.
„Es gibt wenige Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann“: Belgiens Prinzessin Elisabeth in Cambridge, Massachusetts. Zuletzt hat sie in Harvard ihren Master in Politik gemacht. JOSEPH PREZIOSO/AFP

Prinzessin Elisabeth erhält in Harvard ihr Master-Diplom und stellt sich erstmals einem großen Interview: eine junge Frau, die sich darauf vorbereitet, Geschichte zu schreiben.

Ob sie sich als Feministin verstehe? Das war die heikelste Frage, der sich die belgische Thronfolgerin Elisabeth, 24, in ihrem ersten großen Interview stellte. Eine Feministin als künftige Königin, das wäre mal eine Schlagzeile.

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