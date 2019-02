19. Februar 2019, 18:40 Uhr Profil Chuka Umunna

Der britische Politiker war Hoffnungsträger von Labour. Jetzt verlässt er die Partei.

Von Cathrin Kahlweit

Auf seiner Website kommt der Begriff "Labour Party" nur noch als Fußnote vor. Stattdessen springt, in fetten rosa Buchstaben, die Ankündigung eines Newsletters ins Auge. "Die Alternative" soll er heißen. Und eben das, einen alternativen Weg, sucht der Londoner Ex-Labour-Abgeordnete Chuka Umunna nun, nachdem er gemeinsam mit sechs Mitstreitern und Mitstreiterinnen seine langjährige politische Heimat verlassen hat.

Der emotionale Auftritt der sieben Parlamentarier, auf dem sie am Montag ihren Bruch mit Labour verkündeten, hatte Schockwellen durch das politische London gejagt, und auch einen Tag später dominieren Umunna und seine Freunde die Schlagzeilen. Parteichef Jeremy Corbyn wappne sich schon "für die nächste Rücktrittswelle", schreiben die Zeitungen, und: Auch Tories wollten sich offenbar den Abtrünnigen anschließen, die sich "The Independent Group" nennen.

Für Umunna, der als heimlicher Kopf der neuen Gruppierung bezeichnet wird, war die große mediale Aufmerksamkeit ein Erfolg; er setzt darauf, dass sich aus der Plattform bald eine neue, sozialdemokratische Partei entwickelt. Mindestens ebenso entscheidend für seine Sympathisanten aber war wohl, dass die Debatte am Montagabend auch in Umunnas alter Partei weiterging. Denn auf einer tumultartigen Sitzung der Labour-Fraktion war der Coup der Westminster-7 Anlass, einmal mehr über die innere und äußere Verfasstheit der großen, linken Partei zu streiten. Wenn sich nichts ändere, hieß es, seien diese Rebellen nicht die letzten gewesen.

Bis dato war Umunna, Sohn eines nigerianischen Vaters und einer britischen Mutter, einer der prominentesten Abgeordneten von Labour in London gewesen; seine Anti-Brexit-Kampagne machte ihn zum Liebling der EU-Fans in der Hauptstadt. Umunnas Wahlbezirk stimmte schließlich mit knapp 80 Prozent für "Remain".

Umunna machte sich daher früh für eine zweite Abstimmung stark. Allein das brachte ihm in der Labour-Partei viel Kritik ein; die Parteispitze hält ein neues Referendum für falsch und hatte sich nur nach massivem Druck der Basis dafür ausgesprochen - als letztes Mittel, falls es nicht zu Neuwahlen komme. Ein Medien-Star wie Umunna, der auf jeder Demonstration für ein zweites Referendum als Redner auftritt, wurde von Corbyn-Fans als permanente Provokation betrachtet.

Zudem hatte sich Umunna zuletzt immer häufiger an parteiübergreifenden Initiativen im Unterhaus beteiligt, was als gezielter Angriff auf die Autorität Corbyns angesehen wurde. Weil die Regierung versage und Labour keine klare Position zum Brexit vertrete, müsse das Parlament - unabhängig von der Parteifarbe - die Sache selbst in die Hand nehmen, argumentiert der ehemalige Rechtsanwalt.

Seinen Parteiaustritt hatte er, wie alle seine Mitstreiter, in einem langen persönlichen Brief an die Wähler erklärt. Er fühle sich bei Labour nicht mehr willkommen, schrieb er. Als Sozialdemokrat, Nato-Befürworter und Befürworter einer liberalen Einwanderungspolitik habe er keine Heimat mehr in einem Projekt, das unter Corbyn weit nach links gerückt sei. Er könne nicht vertreten, dass Corbyn Premierminister werde. Zudem sei die Kultur innerhalb der Parteifamilie von Hass, Dominanzgehabe und Intoleranz geprägt.

Bekannt ist, dass in der Labour-Partei tiefe Gräben zwischen Corbyn-Fans und -Gegnern existieren und viele Mitglieder unglücklich sind über das Mobbing von jüdischen Mitgliedern sowie die indifferente Haltung des Parteichefs zum Brexit. Auch, dass gerade Umunna gehen würde, war erwartet worden. Das tat er nun mit einem Frontalangriff auf beide großen Parteien. Die britische Politik, so Umunna, "hat versagt". Sie habe Parteiinteressen über Landesinteressen gestellt. Er selbst, so der 41-Jährige, sei seit 2010 Abgeordneter und wolle das - als Unabhängiger - auch bleiben.