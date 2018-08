5. August 2018, 18:56 Uhr Profil Amal Asad

Anführer des Widerstands der Drusen in Israel, einst ein geachteter General.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Amal Asad war einer der Hauptredner bei der Protestkundgebung gegen das Nationalstaatsgesetz, an der rund 50 000 Menschen am Samstagabend in Tel Aviv teilnahmen. Dass der Glatzkopf mit dem markanten weißen Schnauzbart zur Symbolfigur des Widerstandes der Drusen wurde, dafür hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu selbst gesorgt. Er überwarf sich mit dem ehemaligen Brigadegeneral und nahm das Zerwürfnis zum Anlass, um Verhandlungen über ein eigenes Gesetz zum Sonderstatus der Drusen abrupt abzubrechen. Mit dem Gesetz hätten sich die Drusen möglicherweise befrieden lassen. Jetzt aber flammt ihr Widerstand gegen das Nationalstaatsgesetz erst richtig auf.

Wie genau sich der Eklat zwischen Netanjahu und Asad entwickelt hat, beschäftigt nun die israelische Öffentlichkeit. Der Unterschied ist klein, aber bedeutsam: Hat Asad dem Regierungschef ins Gesicht gesagt, er mache Israel zu einem "Apartheid-Staat"? Netanjahus Leute verbreiten diese Version und begründen damit den Abbruch der Gespräche.

Asad hingegen spricht von einem konstruierten Eklat. Netanjahu habe einen zehn Tage alten Facebook-Eintrag als Vorwand genommen, um das Gespräch zu beenden. In dem Eintrag hatte Asad (etwas vorsichtiger) geschrieben, das neue Gesetz würde dazu führen, dass Israel zu einem Apartheid-Staat werden könne. Auch habe Netanjahu lediglich mit religiösen Drusenführern sprechen wollen, nicht aber mit Militärvertretern aus den Reihen der Gemeinschaft wie eben Asad.

Für die Drusen ist der 62-Jährige nun ein Held, für die Israelis war er es bisher auch - zumindest, was seine militärischen Meriten betrifft. Während seiner 26-jährigen Armeelaufbahn hat Asad häufiger sein Leben riskiert. Er kämpfte bereits 1973 im Jom-Kippur-Krieg und wurde durch ein Schrapnell am Auge verletzt. Er war im ersten Libanon-Krieg im Einsatz, sein Bruder fiel im Gazakrieg. Als einer der ersten Drusen schaffte er es zum Brigadegeneral. Als Kommandeur einer Division war er laut Augenzeugen nicht gerade zimperlich bei Einsätzen im Norden Israels und im besetzten Westjordanland. Deshalb ist er unter Palästinensern nicht wohlgelitten.

Mit den Palästinensern wollen die Drusen nicht in einen Topf geworden werden. Die rund 130 000 Drusen in Israel beanspruchen keinen eigenen Staat, sie haben ihre eigene Religionsgemeinschaft und sind als Volksgruppe anerkannt. Bisher haben sie sich als vollwertige israelische Bürger betrachtet, seit 1956 gibt es für die Drusen verpflichtenden Militärdienst. Dass das eigene Gesetz ausschließlich mit der Rolle im Militärdienst begründet werden sollte, empfindet Asad als noch größeren Schlag ins Gesicht als das Nationalstaatsgesetz selbst.

Asad hat nicht nur im Militär Karriere gemacht, sondern nach seinem Ausscheiden aus der Armee auch in Netanjahus Partei, dem Likud. Er wurde 1999 zum stellvertretenden Leiter des Wahlkampfquartiers ernannt, Netanjahu verlor jedoch die Wahl und musste als Ministerpräsident weichen.

Der verheiratete Familienvater und studierte Historiker gelangte mit politischer Unterstützung in verschiedene Management- und Aufsichtsratsposten in Unternehmen im Staatsbesitz wie der Militärindustrie und der Flughafenbehörde. Zusammen mit zwölf anderen - darunter Sozialminister Chaim Katz - wurde er als Vorstandsmitglied bei Israel Aerospace Industries 2017 kurzzeitig verhaftet. Die Polizei empfahl vergangenen Februar eine Anklage wegen Geldwäsche und Korruption. Amal wird vorgeworfen, von Zuwendungen der Firma Druzenet profitiert zu haben. Geldflüsse sollen über Verwandte geflossen sein. Ob ein Gerichtsverfahren eröffnet wird, ist noch offen. In den vergangenen Monaten war Amal nicht zuletzt wegen dieser Vorwürfe abgetaucht, die Proteste der Drusen haben ihn wieder in die Öffentlichkeit geführt.