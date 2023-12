Klimakonferenz in Dubai

Sein "historischer Erfolg" ist hart erarbeitet: Ahmed al-Dschaber auf der COP 28 in Dubai.

Der Öl-Chef Sultan Ahmed al-Dschaber hat das geschafft, was ihm kaum jemand zugetraut hätte: das weltweite Abkommen zum Ausstieg aus der fossilen Energie. Über den weiten Weg eines Ingenieurs, der anderen immer ein Stück voraus zu sein scheint.

Von Michael Bauchmüller

Sultan Ahmed al-Dschaber hat seinen Chef nicht enttäuscht, auch diesmal nicht. "Unser Land hat gezeigt, dass es auf globaler Ebene liefern kann", sagt al-Dschaber, als am Mittwochmorgen auf der Klimakonferenz von Dubai der Hammer gefallen ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben daraus einen perfekt inszenierten Erfolg gemacht - ganz so, wie sich das der Präsident der Emirate gewünscht hat, Scheich Mohammed bin Zayid al-Nahyan. Ausgerechnet ein Land, das auf Öl und Gas gebaut ist, besiegelt den Abschied von fossilen Energieträgern. Und an der Spitze steht ausgerechnet der Chef der staatlichen Ölgesellschaft: al-Dschaber.