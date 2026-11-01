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USADer Geistliche, den Donald Trump und J. D. Vance fürchten

Lesezeit: 2 Min.

Trump nennt ihn einen „radikalen linken Spinner“: Der Geistliche Adam Hamilton (Bildmitte rechts) will in Kansas für die Demokraten siegen.
Trump nennt ihn einen „radikalen linken Spinner“: Der Geistliche Adam Hamilton (Bildmitte rechts) will in Kansas für die Demokraten siegen.
JIM VONDRUSKA/Getty Images via AFP

Die Republikaner berufen sich gern auf Gott, aber damit kommen sie bei Adam Hamilton nicht durch. Der populäre Kirchenmann könnte den konservativen Staat erstmals seit 1932 für die Demokraten gewinnen.

Von Peter Burghardt, Washington

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Mit Gott machten bis zuletzt bevorzugt die Republikaner Wahlkampf, ihre Maga-Bewegung hat sich längst in eine Art Sekte verwandelt. Ihr Messias ist Donald Trump, der US-Präsident – jedenfalls an der Basis, ansonsten wird der Kreis seiner Jünger immer kleiner. Aber bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag schicken die Demokraten mehr denn je echte Kirchenleute ins Rennen.

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