Die Republikaner berufen sich gern auf Gott, aber damit kommen sie bei Adam Hamilton nicht durch. Der populäre Kirchenmann könnte den konservativen Staat erstmals seit 1932 für die Demokraten gewinnen.

Mit Gott machten bis zuletzt bevorzugt die Republikaner Wahlkampf, ihre Maga-Bewegung hat sich längst in eine Art Sekte verwandelt. Ihr Messias ist Donald Trump, der US-Präsident – jedenfalls an der Basis, ansonsten wird der Kreis seiner Jünger immer kleiner. Aber bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag schicken die Demokraten mehr denn je echte Kirchenleute ins Rennen.