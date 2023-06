© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Der Wagner-Chef äußerte sich am Montag per Audio-Botschaft zu dem Aufstand seiner Söldner-Gruppe. Auch Russlands Präsident Putin meldete sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit - allerdings ohne Kommentar zu den Geschehnissen. US-Präsident Biden erklärte, der Westen sei nicht darin verwickelt.