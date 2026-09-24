In seiner Dauerfehde mit kritischen US-Medien hat Präsident Donald Trump wenige Wochen vor den Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten erneut vor Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter in Washington ordnete in einer nächtlichen Eilentscheidung am Donnerstag an, dass den Sendern CNN und MS NOW sowie dem zum deutschen Axel-Springer-Konzern gehörenden Online-Portal Politico sofort wieder Zugang zum Weißen Haus gewährt werden müsse. Ihr Ausschluss aus dem Pressekorps des Präsidenten werde sich aller Voraussicht nach auch bei eingehender Prüfung in einem Hauptsacheverfahren als verfassungswidrig erweisen. Das Weiße Haus hatte 78 Journalisten der drei Medienorgane am Wochenende die Akkreditierung entzogen, nachdem Trump ihnen „Lügen“ und „Falschmeldungen“ vorgeworfen hatte.