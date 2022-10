Der erste Hindu in Downing Street No. 10: Der indisch-stämmige Rishi Sunak wird neuer Premierminister Großbritanniens.

Rishi Sunak bekommt nun also doch noch seine Chance zu zeigen, wer er wirklich ist. Er soll schaffen, was ihm die Mitglieder der Tories vor sieben Wochen mehrheitlich nicht zutrauten: die Partei zu vereinen und als verlässliche Regierungspartei darzustellen.

Von Michael Neudecker, London

Am Montagnachmittag meldete sich Liz Truss noch einmal zu Wort, auf dem offiziellen Twitter-Account der britischen Premierministerin wünschte sie den "Menschen im UK und auf der ganzen Welt" ein schönes Diwali-Fest. Diwali ist der wichtigste Feiertag im Hindu-Kalender, und Diwali 2022 war nun auch der letzte Tag, an dem der Twitter-Account der britischen Premierministerin von Liz Truss bespielt werden durfte. Die Partei der Konservativen entschied sich am Montag dafür, Rishi Sunak als ersten indisch-stämmigen Mann und Hindu zu Truss' Nachfolger zu bestimmen.