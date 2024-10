Zum ersten Mal hat eine gehörlose Abgeordnete im Bundestag eine Rede gehalten. Die bayerische SPD-Abgeordnete Heike Heubach trat am Donnerstag ans Pult und wandte sich in Gebärdensprache an die Abgeordneten. Zwei Dolmetscherinnen sprachen die rund vierminütige Rede in Mikrofone. Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) gratulierte Heubach zu ihrer ersten Rede im Parlament und sprach von „einem ganz besonderen Moment“. Heubach ist die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete überhaupt. Sie kam im März dieses Jahres als Nachrückerin für ihren Parteikollegen Uli Grötsch in den Bundestag, der zum ersten Polizeibeauftragten des Parlaments gewählt worden war. Die 44-Jährige hat ihren Wahlkreis in Augsburg-Land und arbeitete als Industriekauffrau im Energiesektor. Im Bundestag gehört sie dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen an, in ihrer Rede sprach sie über Städte- und Wohnungsbau anlässlich der ersten Lesung zur Modernisierung des Baugesetzbuches.