Von Heribert Prantl

Dieses Foto wird in den Geschichtsbüchern stehen; es zeigt eine Ikone, eine Ikone der Lüge. Zu sehen ist dieser entsetzlich leere und lächerlich lange Tisch im Kreml: An der einen Schmalseite sitzt Putin. An die andere Schmalseite hat Putin erst Macron und dann Scholz gesetzt - um denen dann über sieben Meter Entfernung vorzulügen, dass es keinen russischen Krieg gegen die Ukraine geben wird. Das ist nun sieben Wochen her. Eigentlich müsste Putin jetzt, der Krieg hält seit Wochen an, vor Scham über seine Lügen unter den Tisch gekrochen sein; aber er ist unverschämt.