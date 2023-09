Von Heribert Prantl

In der Zeit, in der Oskar Lafontaine groß geworden ist, gehörte es sich, dass man in einer Rede mindestens zwei Goethe-Zitate unterbringt, in einer Geburtstagsrede zwei. Lafontaine hat Geburtstag, er wird kommenden Samstag achtzig Jahre alt. Was könnte da passen, wenn man Lafontaines Leben Revue passieren lässt?