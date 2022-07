Prantls Blick:Männliche Justiz? Weibliche Justiz? Menschliche Justiz!

Von Heribert Prantl

Sie hat deutsche Geschichte, sie hat Emanzipationsgeschichte geschrieben. Ihr Name ist Maria Otto. Sie war die erste Frau, die in Deutschland als Rechtsanwältin zugelassen wurde. Das war im Jahr 1922. Die junge Frau aus Weiden in der Oberpfalz, aus gutbürgerlichem Fabrikantenhaus stammend, war dreißig Jahre alt damals. Sie hatte in trotziger Beharrlichkeit die massiven Hindernisse beiseitegeräumt, die ihr und allen anderen Frauen damals den Weg in die Juristerei verbauten.