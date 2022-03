Von Heribert Prantl

Er war der Egomane mit dem Herzen für die kleinen Leute. Er war der letzte Charismatiker in der deutschen Politik. Vor ihm gab es Willy Brandt und Franz Josef Strauß. Wen wird es nach ihm geben? Oskar Lafontaine ist von der politischen Bühne abgetreten, jetzt endgültig; er ist 78 Jahre alt. It's all over now.