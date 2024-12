Von Heribert Prantl

Was ist Kirchenasyl? „Es ist und bleibt ein wichtiger, unverletzlicher Schutzraum in besonderen Härtefällen.“ So sagt es Bernd Kuschnerus, der oberste evangelische Geistliche in Bremen. Er sagte das, nachdem die Polizei in der vergangenen Woche mitten in der Nacht vergeblich versucht hatte, in der bremischen Zionsgemeinde das Kirchenasyl zu brechen; sie hatte einen Schützling der Kirche zur sofortigen Abschiebung zum Flughafen verfrachten wollen. Dieses Vorhaben scheiterte am Widerstand von hundert Mitgliedern der Zionsgemeinde, die die Kirchenbänke weggeräumt und auf Isomatten und Schlafsäcken geschlafen hatten, sich dann der anrückenden Polizei entgegenstellten – als die zu nachtschlafender Zeit, um halb vier Uhr, mit drei Mannschaftswagen vorgefahren war, um einen 23-jährigen Somalier, den die Kirche unter ihren Schutz gestellt hatte, abzutransportieren.