Muhammad Yunus erhielt 2006 als erster und bisher einziger Ökonom den Friedensnobelpreis. Die Aufnahme zeigt ihn bei einem Besuch in Paris im Jahr 2019.

Der visionäre Pragmatismus des Muhammad Yunus macht Mut. Der Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch ist gerade in Deutschland und wirbt für die Gründung von Sozialunternehmen. An ihm zeigt sich, was ein Einzelner vermag.