Prantls Blick:Millionen Argusaugen

Ist die Überwacherei halt einfach der Preis für ein Leben in Sicherheit in digitalen Zeiten?

Schutz vor Überwachung? Warum das bevorstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisen so bedeutend ist.

Von Heribert Prantl

In ihren wildesten Fantasien erfanden die alten Griechen den Argus. Der hatte die nach ihm benannten Argusaugen; nach der Meinung der einen Altertumsexperten hatte er seine Augen überall am Körper, nach der Meinung der anderen nur am Kopf, aber immerhin hundert Stück. Die Hälfte dieser Augen schlief jeweils, die andere Hälfte wachte. Und weil sich die alten Griechen noch mehr Observation überhaupt nicht vorstellen konnten, gab man dem Argus den Beinamen Panoptes, der Allesseher.