Prantls Blick:Morgen, Leute, wird’s was geben

Von Heribert Prantl

Der FDP-Chef war sehr stolz und sehr zufrieden; das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Er war so stolz und zufrieden, dass sich das große Interview mit ihm las wie ein großer Glückwunsch an sich selbst. Christian Lindner gratulierte sich, der Ampelkoalition und der ganzen Republik zu einem, wie er meinte, verheißungsvollen Auftakt: „Daraus“, so sagte er, „kann mehr entstehen“. Und so stand es damals auch in der Überschrift des ganzseitigen Interviews vom 20. November 2021 in der Süddeutschen Zeitung.