Putin bedroht die EU von außen, von innen drohen die neuen alten Nationalisten. Braucht der Kontinent in bitterer Zeit nicht auch Visionen? Fragen zum Ukraine-Krieg und Gedanken nach der Europawahl.

Von Heribert Prantl

Das junge alte Europa ist bedroht wie noch nie in seiner noch kurzen Geschichte. Es wird bedroht vom Wahn von außen und von innen. Es wird bedroht von Putins Krieg gegen die Ukraine; das ist der Wahn von außen. Und der Wahn von innen – das sind die neuen alten Nationalismen, die aus dem neuen Europa wieder das alte machen wollen. Die Gewinner der Europawahlen, die nationalistischen Kräfte Europas, betrachten Europa als parzellierte Landkarte und stecken in die Felder ihre Fahnen und Namensschilder. Die Zukunft Europas wird auch davon abhängen, ob es der bei den Europawahlen kleiner gewordenen Mehrheit der europäischen Kräfte in der EU gelingen wird, die Le Pens und Melonis zu europäisieren.