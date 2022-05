Der Glaube an eine gute Zukunft

Eine Jugendliche nimmt am 9. Mai an einer Demonstration vor dem Abschluss der Konferenz zur Zukunft Europas teil.

Die Welt ist so unsicher wie lange nicht mehr. In solchen Zeiten hat man die Wahl: Den Kopf hängen lassen, einbunkern, in Zynismus flüchten - oder mutig sein. Aber wie? Über die Kraft der Hoffnung.