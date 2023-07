Von Heribert Prantl

Wenn sich die CDU, wieder einmal, einen neuen Generalsekretär gönnt, ist das ein Indiz dafür, dass es nicht so gut läuft in der Partei. Und es ist dies dann immer ein Anlass, an den Mann zu erinnern, an dem sich alle messen lassen mussten und müssen, die ihm in diesem Amt nachfolgten und nachfolgen: Carsten Linnemann ist nun der dreizehnte Generalsekretär nach Heiner Geißler.