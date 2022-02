Von Heribert Prantl

Landläufig ist "Prävention" das Fachwort für die schöne Redensart, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fallen soll. Diesem Satz und dieser Forderung kann jeder zustimmen. Die Probleme beginnen jenseits dieser Banalität. Welche Mittel dürfen zu diesem Zweck, zur Prävention, eingesetzt werden? Darf man etwa, um im Bild von dem in den Brunnen gefallenen Kind zu bleiben, alle Brunnen versiegeln? Oder darf man alle Kinder zu Hause einsperren? Sie an die Leine legen? Darf man aus Gründen der Prävention auf vermeintliche Straftäter, die noch gar keine sind, noch härter zugreifen als gegen Straftäter - weil die Verhinderung von Straftaten einen höheren und härteren Einsatz rechtfertigt?