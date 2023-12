Von Heribert Prantl

Vor sechzig Jahren, kurz vor Weihnachten, begann ein Strafprozess, wie es bis dahin keinen gegeben hatte. Der Auschwitz-Prozess war ein Blick auf die und in die NS-Mordmaschinerie, es war ein Blick in die Hölle. An der Wand hinter der Richterbank hing ein Lageplan der Vernichtungsfabrik. 1,2 Millionen Menschen waren dort vergast, vergiftet, erschossen und erschlagen worden. Das Urteil umfasst in der Druckfassung vierhundert Seiten.