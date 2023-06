Von Heribert Prantl

Der Kaiser von China verkündet an einem Festtag "zur Friedenssicherung", wie er sagt, den Bau einer gigantischen Mauer. Die soll, so erklärt er, den Zweck erfüllen, die Zeit aufzuhalten und die Zukunft zu verhindern. So steht es bei Max Frisch in seinem Drama über "Die chinesische Mauer". Der Kaiser von China hat heute in der Europäischen Union seine Kommissare, Minister und Bewunderer. Aber: Mit Mauern und Stacheldrahtzäunen sind noch nie Probleme gelöst worden.