„Wir schaffen das.“ Fast jeder weiß, dass dieser Satz von Angela Merkel stammt, dass er sich auf die Flüchtlingspolitik bezieht, dass er jetzt zehn Jahre alt wird – und dass sich das gute Versprechen, das in diesem Satz steckt, nicht erfüllt hat. Merkel hat ihn am 31. August 2015 formuliert, während der Bundespressekonferenz. Wörtlich sagte sie: „Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.“
Prantls Blick„Wir schaffen das“ – Glanz und Elend von Merkels historischem Wort
Deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie macht er frei. Mit diesem „Wir schaffen das“-Satz begann einst die deutsche Demokratie. Gedanken zu Angela Merkels Appell, der jetzt zehn Jahre alt ist.
Von Heribert Prantl
