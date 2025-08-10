Deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie macht er frei. Mit diesem „Wir schaffen das“-Satz begann einst die deutsche Demokratie. Gedanken zu Angela Merkels Appell, der jetzt zehn Jahre alt ist.

Von Heribert Prantl

„Wir schaffen das.“ Fast jeder weiß, dass dieser Satz von Angela Merkel stammt, dass er sich auf die Flüchtlingspolitik bezieht, dass er jetzt zehn Jahre alt wird – und dass sich das gute Versprechen, das in diesem Satz steckt, nicht erfüllt hat. Merkel hat ihn am 31. August 2015 formuliert, während der Bundespressekonferenz. Wörtlich sagte sie: „Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.“