Prantls Blick:Die Entgiftung der Gesellschaft

Von Heribert Prantl

Vor hundert Jahren begann in Deutschland die Hitlerei. Vor hundert Jahren wurde der Hitlerputsch, der sogenannte Marsch zur Feldherrnhalle in München, zurückgeschlagen; nur fürs Erste leider. Zehn Jahre später waren die Nationalsozialisten an der Macht und haben der ersten deutschen Demokratie, den Grundrechten der Weimarer Verfassung und den Demokratinnen und Demokraten den Garaus gemacht. Am vergangenen Donnerstag, zum hundertsten Jahrestag des Hitlerputsches, haben Politik und Zivilgesellschaft der Ereignisse gedacht und versucht, aus dem Desaster von damals Lehren zu ziehen für heute.