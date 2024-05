Von Heribert Prantl

Das Grundgesetz hat eine klare Botschaft: Nie wieder. Das ist der Inhalt und der Gehalt der bundesdeutschen Demokratie. Deswegen steht die Menschenwürde an der Spitze der Verfassung. Am 9. Juni wird das Europaparlament gewählt. An diesem Tag muss sich das Nie wieder bewähren. An diesem Tag gilt es, die Demokratie und die europäische Idee zu verteidigen. An diesem Tag wird sich zeigen, was und wie viel die Deutschen gelernt haben in den siebeneinhalb Jahrzehnten, in denen das Grundgesetz gilt.