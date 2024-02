Vor 105 Jahren, am 6. Februar 1919, trat die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung in Weimar erstmalig zusammen.

Besteht die Bundesrepublik die Weimarer Probe? Was vor 105 Jahren mit der damaligen Verfassung begann, was vor 75 Jahren für das Grundgesetz daraus folgte - und was mit Blick auf die AfD heute notwendig ist.