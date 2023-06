Von Heribert Prantl

Wie ernst es war, haben wir erst begriffen, als wir die Fernsehbilder von den Toten sahen. Vorher war das alles weit weg und ging uns nichts an - dachten wir, wenn wir überhaupt daran dachten. Aber dann kamen die Berichte aus Italien, und wir sahen die grauenhaften Aufnahmen von dort: Sarg an Sarg, ganze Alleen von Särgen. Und in jeder dieser Holzkisten, die eine wie die andere aussahen, lagen unverwechselbare Menschen mit einer unverwechselbaren Geschichte. Sie waren gestorben, waren erstickt, einsam, verloren, verzweifelt. Ihre Lieben konnten nicht bei ihnen sein. Und jetzt konnten sie ihnen nicht einmal das letzte Geleit geben.