Was den neuen Verteidigungsminister ausmacht und in welchen Zwängen Boris Pistorius nun steckt.

Von Heribert Prantl

Wir leben in sehr gefährlichen und zugleich sehr merkwürdigen Zeiten. Warum sie sehr gefährlich sind, weiß jeder: Der Krieg in der Ukraine ist bedrohlich nahe. Warum sie sehr merkwürdig sind, zeigt sich bei den Diskussionen über diesen Krieg. Generäle a.D., also Spezialisten für militärische Auseinandersetzungen, warnen vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Und Pazifisten a. D., die Grünen also, fordern immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine.