Prantls Blick:Ein Nazi-Kollaborateur als Held?

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland.

Kommentar von Heribert Prantl, München

Andrij Melnyk ist derzeit als Talkshowgast so berühmt wie ansonsten nur noch Karl Lauterbach. Er ist 46 Jahre alt und seit sieben Jahren Botschafter der Ukraine in Deutschland; und er ist, man muss das bei allem Respekt so sagen, ein diplomatischer Trampel; ihn hat berühmt gemacht, dass er auf die diplomatische Rede keinen Wert legt.