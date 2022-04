Finger in der Wunde: "Der ungläubige Thomas" des italienischen Malers Caravaggio hängt in der Bildergalerie im Park von Sanssouci in Potsdam.

Von Heribert Prantl

Diesem Thomas geht das, was ihm seine Freunde, also die anderen Apostel, über die Auferstehung erzählen, zu schnell; das ist ihm zu glatt. Thomas sagt, er könne daran nicht glauben, bevor er nicht den Finger in die Wunde lege - in die tödliche Wunde des nun angeblich Auferstandenen. Er will also buchstäblich begreifen, er will mit den Händen spüren, dass da derjenige vor ihm steht, der öffentlich hingerichtet worden ist.