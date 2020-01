Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt. Er warnt vor dem Einsatz der biometrischen Gesichtserkennung. Er warnt davor, dass an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen Kameras installiert werden, die Gesichter identifizieren - wie es Kriminalisten fordern. Er hat etwas dagegen, dass jede und jeder jederzeit rund um die Uhr beobachtet und gerastert wird, so wie das auf dem Bahnhof Berlin-Südkreuz erprobt wurde. Er will nicht, dass die Technik den Menschen unablässig ins Gesicht fährt. Bisher wird das bei Autokennzeichen praktiziert: Es gibt den Autokennzeichenabgleich per Überwachungskamera im fließenden Verkehr. Soll das nun auch mit Gesichtern geschehen?