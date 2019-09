Ende September 1989 war die Lage in der bundesdeutschen Botschaft in Prag dramatisch. Zuerst Hunderte, dann Tausende DDR-Bürger hatten sich in die Vertretung in der tschechischen Hauptstadt geflüchtet, um von dort aus nach Westdeutschland zu gelangen. Ein Affront gegen die DDR, die versuchte, die Flüchtigen zu einer Rückkehr zu bewegen. Doch diese weigerten sich, legten sogar eine "mehr und mehr militante Haltung" an den Tag, wie sich der damalige Botschafter Hermann Huber später erinnerte. Einige drohten mit Hungerstreik.