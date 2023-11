In Tschechien gibt es so wenige Gläubige wie kaum woanders. Um die deutschsprachigen Protestanten in Prag kümmert sich nun seit Kurzem Kristýna Malíšková Pilecká. Porträt einer Pfarrerin mit besonderen Eigenschaften.

Von Viktoria Großmann

Barmherzigkeit ist das Thema von Kristýna Malíšková Pileckás erster Predigt vor ihrer neuen Gemeinde in der Prager Kirche St. Martin in der Mauer. Barmherzigkeit, denn es ist ja der Tag nach dem Martinstag, nach dem auch diese Kirche aus dem 13. Jahrhundert benannt ist. Nach Martin, dem heilig gesprochenen, weil barmherzig gewesenen römischen Soldaten. Pilecká spricht darüber, dass unter Barmherzigkeit jeder vielleicht etwas anderes verstehe, dass es aber insgesamt ein ziemlich gutes Lebenskonzept sei, die Barmherzigkeit in sich selbst und in Gott zu suchen und sie weiterzugeben in dieser zuweilen ziemlich kalten Welt.