Der Löwe sieht verstrubbelt aus und ziemlich verärgert. Das tschechische Wappentier, die Krone schief auf der Mähne, ist offenbar unzufrieden mit der Regierung. „Der Frühling ist da. Und der Löwe erwacht“, steht an der Rednerbühne auf dem Prager Letná-Feld. Postkarten mit der Zeichnung vom verärgerten Löwen gehen in der Menschenmenge, die sich versammelt hat, von Hand zu Hand. Die Menschen schwenken blau-weiß-rote tschechische Flaggen, EU-Flaggen, Ukraine-Flaggen, vereinzelt Nato-Flaggen. Und ein paar solidarische Slowaken auch die ihres Landes.
TschechienHunderttausende protestieren in Prag gegen Andrej Babiš
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Menschen aus ganz Tschechien versammelten sich zu einer Massendemonstration für die Demokratie. Vereint sind sie in der Ablehnung des rechtspopulistischen und EU-skeptischen Kurses ihrer Regierung.
Von Viktoria Großmann, Prag
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