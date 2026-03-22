Der Löwe sieht verstrubbelt aus und ziemlich verärgert. Das tschechische Wappentier, die Krone schief auf der Mähne, ist offenbar unzufrieden mit der Regierung. „Der Frühling ist da. Und der Löwe erwacht“, steht an der Rednerbühne auf dem Prager Letná-Feld. Postkarten mit der Zeichnung vom verärgerten Löwen gehen in der Menschenmenge, die sich versammelt hat, von Hand zu Hand. Die Menschen schwenken blau-weiß-rote tschechische Flaggen, EU-Flaggen, Ukraine-Flaggen, vereinzelt Nato-Flaggen. Und ein paar solidarische Slowaken auch die ihres Landes.