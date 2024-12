Amtsinhaber Zoran Milanović hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kroatien klar für sich entschieden. Nach Auszählung fast aller Stimmen erreichte der linke Politiker ein Ergebnis von 49,1 Prozent. Da keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen errang, kommt es am 12. Januar noch zu einer Stichwahl zwischen Milanovic und dem Zweitplatzierten Dragan Primorac, der 19,4 Prozent der Wähler auf sich vereinte. Ihn unterstützte die konservative Regierungspartei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenković. Für die politische Formation mit den meisten Ressourcen und den mächtigsten Netzwerken im ganzen Land fiel das Ergebnis ihres Kandidaten eher blamabel aus. Der Arzt und Besitzer einer Privatklinik war von 2003 bis 2009 Wissenschaftsminister in HDZ-geführten Regierungen. Das Staatsoberhaupt hat in Kroatien eher zeremonielle Befugnisse. Zugleich hat es aber den Oberbefehl über die Streitkräfte des Nato-Landes. Milanović gab zuletzt zunehmend prorussische Neigungen zu erkennen und sprach sich gegen Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine aus.