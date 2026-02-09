Zum Hauptinhalt springen

StichwahlMitte-links-Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahl in Portugal

Lesezeit: 3 Min.

Der Mitte-links-Kandidat der Sozialisten, António José Seguro, spricht nach seinem Wahlsieg bei den portugiesischen Präsidentschaftswahlen.
Der Mitte-links-Kandidat der Sozialisten, António José Seguro, spricht nach seinem Wahlsieg bei den portugiesischen Präsidentschaftswahlen. (Foto: Ana Brigida/AP/dpa)

Etwa zwei Drittel der Wähler stimmten für den 63-jährigen António José Seguro. Gegen seinen Kontrahenten, den Rechtsradikalen André Ventura, hatte sich vorher eine parteiübergreifende Opposition gebildet.

Von Patrick Illinger, Madrid

Bei der Stichwahl für das Amt des Präsidenten von Portugal hat der Mitte-links-Kandidat António José Seguro von der sozialistischen Partei (PS) klar vor seinem rechtspopulistischen Kontrahenten André Ventura von der Partei Chega gewonnen. Für den 63-jährigen Seguro stimmten zwei Drittel der Wähler.

