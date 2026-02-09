Bei der Stichwahl für das Amt des Präsidenten von Portugal hat der Mitte-links-Kandidat António José Seguro von der sozialistischen Partei (PS) klar vor seinem rechtspopulistischen Kontrahenten André Ventura von der Partei Chega gewonnen. Für den 63-jährigen Seguro stimmten zwei Drittel der Wähler.