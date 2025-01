Polen wirft Russland Manipulationen des Präsidentschafts-Wahlkampfes vor. In den vergangenen Tagen sei eine vom russischen Militärgeheimdienst GRU angeleitete Gruppierung entdeckt worden, die die polnischen Wahlen beeinflussen solle, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Krzysztof Gawkowski am Freitag. „Russland führt einen Cyberkrieg gegen Polen. Wir sind das am meisten angegriffene Land in der Europäischen Union, und die Wahlen werden ein Test dafür sein, ob die polnische Demokratie überleben wird.“ Der Gruppierung wolle Desinformationen verbreiten und Leute anwerben, die zur Zersplitterung der politischen Szene in Polen beitragen könnten.